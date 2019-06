JUST NU: Granqvist missar Skånederbyt - så startar Helsingborg och Malmö FF

Helsingborgs IF tar under söndagskvällen emot Malmö FF i ett Skånederby på Olympia. Tidigare under söndagen kom rapporter om att Andreas Granqvist missar derbyt med anledning av skadeproblem och när HIF presenterade sin startelva, så fanns landslagskaptenen inte med i den eller på bänken. Vidare valde MFF-tränaren Uwe Rösler att placera Marcus Antonsson på bänken till förmån för Guillermo Molins och Markus Rosenberg i lagets anfallslinje.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Randrup, Liverstam, Weberg, Holgersson - Abubakari, Landgren - Moro, Wanderson, Jönsson - Bjarnason.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Innocent, Lewicki, Safari - Berget, Traustason, Christiansen, Rieks - Molins, Rosenberg.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.