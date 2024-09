JUST NU: Gulliksen ger Djurgården ledningen

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF

Djurgårdens IF ställdes under onsdagen mot IF Brommapojkarna hemma på Tele2 Arena i allsvenskan. Djurgården åkte i förra veckan på en tung förlust mot Gais på bortaplan, och behövde därmed i kväll en seger för att komma på rätt spår igen.

Dif-tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf gjorde den här kvällen fem förändringar i sin startelva i jämförelse med Gais-matchen, då bland andra Oscar Jansson fick starta i stället för Jacob Rinne i mål.

Stockholmslaget fick även effekt på alla byten, då Tobias Gulliksen tidigt slog till med ett välplacerat avslut i mål till 1-0, vilket också stod sig första halvlek ut.

Annons

- Det var nice, sa Gulliksen till Max i halvtid om målet och fortsatte:



- Vi spelar mycket bättre med mer intensitet och springer mer för varandra (gentemot förra matchen). Vi spelar mer som ett lag i dag. Då är det lättare att spela bättre själv också.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Jansson - Ståhl, Tenho, Danielson, Kosugi - Sabovic, Schüller - Haarala, Nguen, Gulliksen - Priske.

IF Brommapojkarna: Hägg Johansson - Bergvall, Abrahamsson, Calisir, Jensen - Timossi Andersson, Fritzson, Martinsson Ngouali, Odefalk - Vasic, Jakobsen.