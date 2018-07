JUST NU: Gustavsson sjuk - så startar Elfsborg och Örebro

Elfsborg saknar i dag Daniel Gustavsson till mötet med Örebro, då han missar matchen på grund av sjukdom.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Dyer, Dresevic, Nilsson, Kaib - Gojani - Ishizaki, Holmén, Olsson, Lundevall - Jebali.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike - Björnquist, Gerzic, Rogic, Ring - Besara, Igboananike, Omoh.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds i C More Sport och streamat på C More.