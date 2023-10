JUST NU: Häcken hotar AIK direkt

BK Häcken tar under söndagen emot AIK i allsvenskan. Häcken gör två förändringar gentemot mötet med Kalmar FF, då Johan Hammar ersätter Even Hovland och Valgeir Fridriksson går in i elvan i stället för Simon Sandberg. AIK ställer i sin tur upp med samma lag som i derbysegern mot Djurgården senast.

Framför hemmapubliken på Bravida Arena kopplade Häcken direkt ett grepp om matchen. Hisingslaget var farligt och hotade AIK flera gånger om, exempelvis var Edward Chilufya nära att placera in ett ledningsmål men bollen smet precis utanför stolpen.

Strax före paus försökte sig Ioannis Pittas på en fräckis. AIK-forwarden testade då ett avslut från egen planhalva som sånär höll på att segla in över Peter Abrahamsson i Häcken-målet.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Totland, Hammar, Ousou, Fridriksson - Rygaard, Gustafson, Gustafson - Layouni, Chilufya, Sonko.

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Milosevic, Papagiannopoulos, Otieno - Modesti, Ali, Salétros, Celina - Pittas, Besirovic.