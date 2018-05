JUST NU: Häcken utökar - Faltsetas nickar in 2-0

När startelvorna i mötet mellan Häcken och Elfsborg presenterades stod det klart att Moestafa El Kabir är tillbaka i hemmalagets elva. Anfallaren bildar anfallstrio med Viktor Lundberg och Paulinho, som gjorde hattrick i lagets senaste match borta mot Trelleborg.

I bortalaget Elfsborg, som bland annat har Samuel Holmén avstängd, startar anfallaren Viktor Prodell och Issam Jebali tar ett steg ner till en mittfältsposition.

I inledningen av matchens var Häcken nära att ta ledningen. Joel Andersson slog ett inlägg som Moestafa El Kabir skarvade framför mål men Stuhr Ellegaard svarade för en vass räddning.

Strax därefter svarade Robert Gojani för ett galet självmål. Mittfältaren skulle passa hem bollen till Kevin Stuhr Ellegaard, men Elfsborgsmålvakten hade lämnat målet och bollen gick in i nät. Och det blev ännu tyngre för Gojani. Några minuter senare kom mittfältaren sent in i en duell och drog på sig sin andra varning och visades därmed ut.

I mitten av första halvlek utökade Häcken sin ledning genom Alexander Faltsetas när han nickade in en frispark från Paulinho.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - J Andersson, Hammar, Lindgren, Arkivou - Friberg, Faltsetas, Irandust - Lundberg, El Kabir, Paulinho

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustavsson, Horn, Nilsson, Kaib - Olsson, Gojani - Ishizaki, Jebali, Lundevall - Prodell.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More.