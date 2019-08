JUST NU: Hade uppvisning senast - nu startar Karlsson på nytt för Elfsborg

Jesper Karlsson svarade för två mål och en assist när Elfsborg slog Östersund på hemmplan i den senaste allsvenska omgången. Under måndagen finns den offensive mittfältaren åter igen med från start när Boråslaget gästar Sundsvall.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Mitov Nilsson - Blomqvist, Björkander, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Konate - Blomberg, Mas Costa, Berg

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Strand, Gregersen, Henriksson, Kaib - Olsson, Heltne Nielsen, Holmén - Karlsson, Frick, Alm

Du ser mötet mellan Sundsvall och Elfsborg på C More Live 4 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.