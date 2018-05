JUST NU: Hamad på bänken - Bajen vågar inte chansa

Serieledaren Hammarby tar emot regerande mästaren Malmö FF - där Daniel Andersson gör sin första match som tränare.

Jiloan Hamad har haft en skadekänning och testades sent av Bajen. Men mittfältaren finns inte med i startelvan mot MFF.

- Det är bättre för mig att börja på bänken och hoppa in i den här matchen. Det kommer viktiga matcher framåt, säger Hamad till C More.

Daniel Andersson startar med den kritiserade värvningen Bonke Innocent på mittfältet i sin första match som tränare i MFF. Det är Innocent första start för året och blott andra totalt.

Lagens startelvor:

Hammarby: Wiland - Sandberg, Paulsen, Fällman, Solheim - Andersen, Tankovic, Junior - Khalili, Djurdjic, Dibba.

Malmö FF: Andersson – Larsson, Nielsen, Brorsson, Binaku – Svanberg, Lewicki, Innocent, Rieks – Strandberg, Rosenberg.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.