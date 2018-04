JUST NU: Hammarbys premiärelva - Kennedy på bänken

Den allsvenska premiären är här! På Tele2 Arena tar Hammarby emot Sirius. Hemmalaget får klara sig utan nyförvärven Erkan Zengin och Nikola Djurdjic som inte hunnit bli spelklara ännu.

Lagens startelvor:

Hammarby: Wiland - Sandberg, Fällman, Paulsen, Borges - Andersen, Junior, Khalili, Tankovic, Hamad - Dibba.

Sirius: Wicks - Sirelius, Björkström, Arvidsson, Larson - Gustafsson, Razak - Vecchia, Ogbu, Eddahri - Maholli.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 14.30. Matchen startar 15.00.