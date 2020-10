JUST NU: Hammarbys rivstart - Ludwigson tvåmålsskytt

Hammarby tog på söndagen emot Mjällby AIF hemma på Tele2 Arena i allsvenskan och fick en drömstart på matchen, då Gustav Ludwigson gav Bajen ledningen i den tredje minuten med ett avslut från nära håll i nättaket. Bara en minut senare utökade därefter även Aron Johannsson till 2-0 i den femte minuten för hemmalagets del.

Hammarby fortsatte sedan att trycka på mot Mjällbys mål och i den tolfte minuten blev Ludwigson tvåmålsskytt till 3-0. Alexander Kacaniklic mötte först en lyftning in i straffområdet genom att skjuta över Carljohan Eriksson i Mjällby-målet, som sedan sprang mot mål för att få undan bollen. Mjällby-målvakten fick dock i slutändan inte undan bollen, då han i stället slog den på Ludwigson och in i eget mål. Bajen var därmed klart bäst inledningsvis, men släppte även in ett mål i första halvlek.

Mamudo Moro kontrade på egen hand och satte bollen i mål till en reducering. Bajen gick därmed i slutändan till halvtidsledning med 3-1.

- Vi började helt fantastiskt och hade 3-0 efter tolv minuter. Sedan tappade vi det vi gjorde bra och blev lite bekväma. Det är lätt att det blir så, men det får ändå inte hända, sa Gustav Ludwigson till Dplay i paus och fortsatte:

- Vi kan inte hålla på att släppa in mål på det sättet. Det är klart att det kan hända, men det såg lite för enkelt ut. Det var en konstig situation.

Startelvor:

Hammarby: Ousted - Söderström, Magyar, Fällman, Fenger - Sher, Bojanic - Kacaniklic, Johannsson, A. Khalili - Ludwigson

Mjällby: Eriksson - Björkander, Löfgren, Agardius - Hodzic, Sabovic, Batanero, Löfquist, Spelmann - Ogbu, Moro