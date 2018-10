JUST NU: Här är derbyelvorna - Johansson tillbaka för Djurgården

AIK jagar ännu en seger för att dra ifrån ytterligare i guldstriden. Inför söndagens derby mot Djurgården har laget åtta poäng ner till Norrköping och Hammarby.

När Solnalagets startelva presenterades stod det klart att Rasmus Lindkvist ersätter avstängde Heradi Rashidi. I anfallet finns dessutom Tarik Elyounoussi med från start efter att ha fått kliva av mötet med Örebro skadad.

När Djurgårdens startelva presenterades stod det klart att Erik Johansson fanns med från start. Efter att ha hoppat in i Difs möte med Östersund saknades han när Djurgårdens spelade 1-1 borta mot Norrköping, men nu är han alltså tillbaka.

Precis som i derbyt mot Hammarby tar Johansson plats på mittfältet. Mot Bajen gjorde han succé på positionen och assisterade till samtliga mål från Djurgården i den matchen.

Startelvor:

Djurgården: Isaksson – Une Larsson, Danielson, Olsson, Augustinsson – Ulvestad, Johansson, Mrabti – Bärkroth, Badji, Eddahri

AIK: Linnér – Milosevic, Karlsson, Jansson – Sundgren, Olsson, Adu, Larsson, Lindkvist – Elyounoussi, Goitom

Du ser mötet mellan Djurgården och AIK på C More Fotboll och kan streama den via cmore.se. Avspark 15:00.