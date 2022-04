JUST NU: Helsingborg jagar första allsvenska poängen 2022 - roterar i elvan

Den allsvenska nykomlingen Helsingborgs IF har fått en tung start på allsvenskan 2022. Skånelaget har inlett med tre raka förluster mot Hammarby IF, IFK Göteborg och IK Sirius. Den trenden vill de vända på under torsdagskvällen när IF Elfsborg kommer på besök. Ett Elfsborg som har inlett med en förlust mot Mjällby AIF, ett kryss mot Malmö FF och en seger mot IFK Värnamo.

När startelvorna släpptes inför match stod det klart att båda lagen gör förändringar i sina startelvor sedan sina senaste matcher. Helsingborg startar med Rasmus Jönsson och Assad Al Hamlawi i stället för skadade Amin Gigovic och Adam Kaied som bänkas. I Elfsborg är Simon Strand tillbaka från start, efter att ha missat de inledande två matcherna och kommit in från bänken senast mot Värnamo.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Tsouka, Suljic, Weberg, Davidsen - Lingman, Ejupi, Jönsson - Al Hamlawi, van den Hurk, Ali.

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Lagerbielke, Strand - Söderberg, Römer, Olsson - Alm, Frick, Ondrejka.