JUST NU: Hopp för FFF - nätar på tilläggstid mot MFF

Markus Rosenberg och Marcus Antonsson inledde på bänken senast mot IFK Norrköping. Nu när MFF ställdes mot Falkenberg var duon tillbaka i startelvan.

Just Antonsson fick matchens första farlighet då han nådde högst med pannan i straffområdet. Johan Brattberg i Falkenberg stod dock för en vass räddning. Målet för MFF kom i stället strax därpå - och då var det just Markus Rosenberg som hittade rätt. Rosenberg nickade in Arnor Traustasons fina inlägg vilket gav 1-0 till MFF.

En stund senare fick Brattberg åter hämta ut en boll ur nät - den här gången efter dålig kommunikation med försvarskollegan Carl Johansson. Johansson spelade hem bollen till en utrusande Brattberg - men inte bättre än att Markus Rosenberg frispelades och kunde rulla in 2-0 i öppet mål.

På tilläggstid i den första halvleken kom dock en viktig reducering för hemmalaget då Karl Söderström nådde högst och snyggt nickade in 2-1 bakom Johan Dahlin.

Startelvor:

Falkenberg: Brattberg - Brink Joza, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Mathiesen, Chibuike, Björkengren, Englund - Peter.

Malmö: Dahlin - Vindheim, Lewicki, Bengtsson, Larsson - Traustason, Christiansen, Bachirou, Rieks - Rosenberg, Antonsson.

Mötet mellan Falkenberg och Malmö sänds på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 15.00.