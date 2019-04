JUST NU: IFK Norrköping svarar direkt på Molins 1-0-mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

MFF-tränaren Uwe Rösler valde att starta med Guillermo Molins på topp i stället för Markus Rosenberg. Det visade sig ge resultat i inledningen av matchen. Bara minuter in i matchen slog Sören Rieks in bollen i straffområdet och där befann sig Molins, som nickade in 1-0 för MFF.

Men IFK Norrköping repilkerade direkt. Christoffer Nyman bröt in från vänsterkanten, tog ett par kliv inåt, och placerade in kvitteringen från en bit utanför straffområdet.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson – Dagerstål, Larsen, Gerson – Smith, Skrabb, Fransson, Thern, Thorarinsson – Nyman, Larsson

Malmö FF: Dahlin - Vindheim, Bengtsson, Lewicki, Lrsson - Traustasson, Bachirou, Christiansen, Rieks - Berget, Molins.

Du ser söndagens möte mellan IFK Norrköping och Malmö FF på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.