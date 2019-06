JUST NU: Inga förändringar i Norrköping - så startar lagen

När startelvorna presenterades stod det klart att IFK Norrköping inte gör någon förändring jämfört med elvan mot Hammarby.

Detsamma gäller hemmalaget AFC som startar med samma lag under lördagen som inledde cupfinalen mot Häcken.

Lagens startelvor:

AFC Eskilstuna: Söderberg - Michel, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Bobko, Hodzic - Jarl, Nnamani, Ali

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thorarinsson, Thern, Skrabb - Larsson, Nyman

Du ser mötet mellan AFC och IFK Norrköping på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00