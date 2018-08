JUST NU: Jakobsens frispark närmast i chansfattig match i Norrköping

Kalle Holmberg och Jordan Larsson startade när IFK Norrköping krossade Brottby i svenska cupen senast men till mötet med IFK Göteborg är anfallsduon på nytt förpassade till bänken.

Den första halvleken blev chansfattig. Alexander Jakobsen stod för det farligaste avslutet under de första 45 minuterna när han knorrade en frispark strax utanför målet.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Larsen - Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Skrabb, Jakobsen.

IFK Göteborg: Dahlin - Starfelt, Oldrup Jensen, Boo Wiklander - Salomonsson, Sakor, Karlsson Lagemyr, Wernersson - Ohlsson, Söder, Charaisjvili.

Se matchen i C More Fotboll eller streamat på C More med start 19.00.