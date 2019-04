JUST NU: Jeremejeff bränner jätteläge: "Den ska han inte kunna missa"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Häcken hade vaskar fram två fullgoda chanser efter lite mindre än halvtimmen spelad. Först var Paulinho hitta rätt med en frispark, men Ole Söderberg i AFC-måålet stod då för en vass parad. Kort därefter hade Alexander Jermejeff en ännu bättre möjlighet. Anfallaren kunde bara stöta in 1-0, men Ole Söderberg flaxade till med ett ben och räddade smått sensationellt.

- Det där ska han inte kunna missa, sa C Mores kommentator Mats Lilja.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Irandust, Faltsetas -Mohammed, Jeremejeff, Paulinho

AFC: Söderberg - Loeper, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic - Nnamani, Avdic, Ali

Du ser söndagens möte mellan Häcken och AFC på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.