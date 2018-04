JUST NU: Jumbon mot nästjumbon - Fritzsons första start för ÖFK i år

Det väntade bottenlaget BP, jumbo, tar emot det väntade topplaget Östersund, nästjumbo, i allsvenskan.

Hos gästerna startar Ludvig Fritzson som därmed gör sin första match från start för i år.

Lagens startelvor:

BP: Petric - Björkén, Rauschenberg, Ochieng, Jeahze - Sandberg Magnusson - Gustafsson, Petrovic - Nieves Martin - Omondi, Ajeti.

ÖFK: Andersson - Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren - Sema, Edwards, Nouri, Fritzson - Ghoddos, Islamovic.

Se matchen i C More Live, Sportkanalen och streamat på C More med start 16.00.