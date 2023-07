JUST NU: Kalmar reducerar

Hammarby kommer stärkt från en seger mot IK Sirius senast när man på söndagen tar emot tabellsexan Kalmar FF på Tele2 Arena. De grönvita får då klara sig utan Anton Kralj, som missar matchen på grund av skada. In i startelvan kommer Simon Strand som är tillbaka efter avstängning.

Jämfört med senast finns inte heller Loret Sadiku och Montader Madjed med i Bajens elva. Duon börjar på bänken, och i stället får Alper Demirol och Joel Nilsson chansen från start.

KFF kommer till spel utan sin lagkapten Ricardo Friedrich, som är avstängd efter att ha blivit utvisad i förlusten mot Elfsborg senast. Ersätter mellan stolparna gör Jakob Kindberg. Smålänningarna saknar dessutom alltjämnt mittfältsstjärnan Carl Gustafsson.

Hammarby tog ledningen efter cirka tio minuters spel och det var Jusef Erabi som höll sig framme än en gång och rullade in sitt tredje mål på de fyra senaste matcherna.

Nahir Besara stod för förarbetet och noterades för en assist fram till ledningsmålet.

Hammarby öste på under den första halvleken och Viktor Djukanovic var nära att utöka ledningen när han prickade stolpen med ett avslut från distans. Men Djukanovic skulle testa igen och den gången blev det mer lyckosamt. Yttern vek in från sin vänsterkant och borrade in avslutet vid den bortre stolpen.

Hammarby gick till paus med en 2-0-ledning.

- Vi gör en väldigt bra halvlek. Vi går ut med hög energi och vinner bollen högt flera gånger, säger en nöjd Jusef Erabi till Discovery+.

Kalmar Simon Skrabb var missnöjd med lagets duellspel.

- Vi är för mjuka i duellerna, vi får helt enkelt tuffa till oss, sa han till Discovery+.

Med knappa kvarten kvar att spela skulle Kalmar skjuta liv i matchen efter att Hammarby slavat i uppspelsfasen. Noah Shamoun frispelades och gjorde inga misstag i friläget när han rullade in reduceringen bakom Oliver Dovin.

Kort senare skulle Simon Skrabb bara vara centimeter från att kvittera när han testade från distans men ribban stod ivägen för Kalmar-mittfältaren.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Karlsson, Kurtulus, Pinas, Strand - Besara, Demirol, Hammar - Nilsson, Erabi, Djukanovic.

Kalmar FF: Kindberg - Lindahl, Sjöstedt, Sætra, Olafsson - Romario, Karlsson, Netabay - Hümmet, Rajovic, Skrabb.