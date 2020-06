JUST NU: Kalmar utjämnar - Romario på frispark

Under söndagen ställs IFK Norrköping mot Kalmar FF. Då går "Peking":s nyförvärv Jonathan Levi direkt in i hetluften - även Eric Smith går in från start.

Och den tidigare West Ham-spelaren Sead Haksabanovic skulle sätta prägel på matchen direkt. 21-åringen, som köptes loss från Premier League-klubben, fick redan i den 4:e matchminuten, en genomskärare av Simon Thern för att sedan springa sig fri och rulla in ledningsmålet. 1-0 till hemmalaget IFK Norrköping.

Tio minuter senare skulle duon vara inblandad igen. Thern revs ner tätt utanför straffområdeslinjen och domaren Mohammed Al-Hakim blåste frispark. Haksabanovics frispark skruvades mot bortre men Kalmar-målvakten Hägg Johansson hann dit med en fin räddning.

Istället var det gästerna Kalmar som utjämnade. På frispark från höger sköt Romário Pereira, via en styrning, in kvitteringsmålet på Östgötaporten. Bara någon minut senare fick hemmalaget en ypperlig chans att återigen ta ledningen på ett inspel från Haksabanovic - men återigen en stabil räddning från Hägg Johansson.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Castegren, Dagerstål, Lauritsen, Gerson - Thern, Smith, Sema, Levi - Nyman, Haksabanovic

Kalmar FF: Hägg Johansson - Löfkvist, Ring, Aliti, Johansson - Sachpekidis, Ingelsson, Jansson, Elm - Romario, Fröling.