JUST NU: Kan Trelleborg bryta blytunga trenden? - så startar laget mot Häcken

Trelleborg har inte vunnit sedan i slutet på maj, och har bara tagit två poäng på de tio senaste matcherna i allsvenskan. Häcken föll senast mot AIK med 3-0 men hade dessförinnan en fin vinstform.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Toivio, Lindgren, Hammar - Andersson, Irandust, Berggren, Ekpolo - Lundberg, Jeremejeff, Paulinho.

Trelleborg: Johansson - Hörberg, Jönsson, Sudic, Blomqvist, Tideman - Olsson, Nilsson, Andersson - Jovanovic - Camara Jönsson.

Du ser mötet mellan Häcken och Trelleborg i C More Live 2 och kan streama det via cmore.se.