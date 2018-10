JUST NU: KFF-målvakten nära jättetavla - bollen smiter utanför

Hammarby jagar en Europa-plats och tar emot Kalmar, med åtta raka matcher utan seger, på Tele2 Arena.

Matchen inleddes i ett något trevande tempo. Hammarby hade det mesta av spelet men hade svårt att komma till några riktiga farligheter. Dryga tio minuter in matchen levde KFF farligt när Chima Akas bröstade hem bollen till Lukas Hägg Johansson i målet. Nikola Djurdjic var då nära att hinna emellan men KFF-målvakten lyckades ta hand om bollen.

Bajen fortsatte att trycka på och laget tog sig förbi flera gånger om på både höger- och vänsterkanten. Inspelen höll dock inte tillräckligt hög kvalitet och KFF-försvaret kunde rensa bort inspelen.

Efter 25 minuters spel var Hammarby nära att ta ledningen. Djurdjic satte press på KFF-målvakten Hägg Johansson, som rensade bollen rakt på serben. Bollen gick mot det tomma målet, men smet precis utanför.

Lagens startelvor:

Hammarby: Blazevic - Sandberg, Paulsen, Fenger, Borges - Andersen, Barny - Rodic, Tankovic, Hamad - Djurdjic.

Kalmar: Hägg-Johansson - Nouri, Stenmark, Agardius, Akas - Magnusson, R. Elm, Hallberg, Jajá - Romario, Fröling.

