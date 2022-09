JUST NU: Kiese Thelin och Olsson tillbaka i MFF:s elva

Malmö FF föll sent mot Kalmar FF hemma på Eleda Stadion senast och placerar sig på femte plats i allsvenskan, tio poäng efter serieledande BK Häcken. Nu handlar det om att säkra Europa-spel, enligt Malmöspelarna, och för att lyckas med det krävs seger mot IF Elfsborg på Borås Arena under söndagen. Elfsborg, i sin tur, kom från en 2-1-förlust mot Djurgården senast och placerar sig på tionde plats.

MFF gör ett par ändringar gentemot hur laget ställde upp mot Kalmar FF. Bland annat startar Martin Olsson och Isaac Kiese Thelin. Dessutom välkomnas Patriot Sejdiu in i elvan efter att Veljko Birmancevic sålts. Värt att notera i MFF är att mittbacken Denis Hadzikadunic saknas på grund av avstängning.

ANNONS

Startelvor:

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Väisänen, Holmén, Hult - Baidoo, Rømer, Boateng - Bernhardsson, Frick, Alm.

Malmö: Diawara - Beijmo, Nielsen, Moisander, Olsson - Rakip, Christiansen, Zeidan - Sejdiu, Kiese Thelin, Buya Turay.