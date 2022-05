JUST NU: Larsson målskytt - återtar ledningen

LÄS MER: JUST NU: Peking gästar Bajen - så startar lagen på Tele2 Arena

Elfsborg kommer till derbyt mot Blåvitt med två raka matcher utan seger och senast förlorade Boråslaget borta mot IK Sirius med 2-0. IFK Göteborg har en ännu tuffare period bakom sig med fem raka utan seger. Båda lagen står på elva inspelade poäng inför mötet.

Mikael Stahre väljer då att göra tre förändringar i elvan jämfört med senaste matchen mot Varberg. Oscar Wendt och Gustav Svensson är tillbaka och kliver in från start, samtidigt som Kevin Yakoub ersätter Gustaf Norlin som vänsterytter. Dessutom får 19-årige Johan Bångsbo chansen i mittlåset igen.

Elfsborg får tillbaka Per Frick från avstängning och han ersätter Sveinn Aron Gudjohnsen på topp. I övrigt tar Oliver Zandén, Maudo Jarjué, Emmanuel Boateng och Rasmus Alm plats i elvan. De som förpassas till bänken är Simon Strand, Gustaf Lagerbielke, Noah Söderberg och Jeppe Okkels.

Det var hemmalaget som fick den bästa starten i matchen. Redan i den nionde minuten kom matchens första mål, från Per Frick till 1-0. Emmanuel Boateng slog in bollen centralt, där anfallaren efter vissa bekymmer lyckades stötta in den i mål.

Men innan lagen gick till paus fick Blåvitt till en kvittering. Kevin Yakob krånglade in bollen till en felvänd Marcus Berg, som vände runt och avslutade högt till höger i målet, vilket Tim Rönning inte kunde göra något åt. Lagkaptenens sex matcher långa måltorka är därmed över.

Hemmalaget återtog sedan ledningen knappt tio minuter senare. Det var Johan Larsson som gick på avslut utifrån och med en skarvning från en liggande Frick gick bollen i mål vid Warner Hahns högra stolpe.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Jarjue, Zandén - Boateng, Olsson, Rømer - Alm, Frick, Ondrejka.

Göteborg: Hahn - Jallow, Johansson, Bångsbo, Wendt - Aiesh, Svensson, Al-Ammari, Yakoub - Berg, Vilhelmsson.