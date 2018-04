JUST NU: Lewicki startar som mittback - och Strandberg in i anfallet

Efter en seger och ett kryss för de regerande mästarna Malmö FF väntar nu Sundsvall på bortaplan. Hemmalaget spelade 0-0 mot Örebro i premiären på Norrporten Arena.

MFF startar med Carlos Strandberg på topp - för första gången den här säsongen. Bredvid honom finns Markus Rosenberg och Alexander Jeremejeff bänkas därmed.

Oscar Lewicki går som väntat ner som mittback istället för Franz Brorsson som drog på sig ett rött kort mot AIK.

Lagens startelvor:

Gif Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Gracia, Myrestam, Björkander - Sema, Batanero, Ciercoles, Wilson, Gall - Hallenius.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Lewicki, Nielsen, Binaku - Rieks, Bachirou, Svanberg, Traustasson - Rosenberg, Strandberg.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.