JUST NU: Ludwigson ger Hammarby ledningen

Hammarby IF tog under fredagen emot Mjällby AIF hemma på Tele2 Arena. Båda lagen kom till matchen med sex poäng i bagaget, vilket innebar att något av lagen skulle tappa poäng för första gången den här säsongen under fredagseftermiddagen.

Hammarby var inledningsvis dominant och tryckte på mot Samuel Brolin i Mjällby-målet. Några minuter in i matchen fick talangen Williot Swedberg en fin yta i straffområdet, men sköt ett inspel utanför mål. Hammarby skapade även fler chanser än så, medan Mjällby främst låg på försvar till 0-0 i halvtid.

I andra halvlek fortsatte Hammarby att jobba på för ett ledningsmål, och till slut fick hemmalaget utdelning. I den 57:e minuten slog Nahir Besara en frispark, som Gustav Ludwigson nickade i mål till 1-0.

Startelvor

Hammarby: Dovin - Sandberg, Magyar, Fenger, Jeahze - Besara, Sadiku, Andersen - Ludwigson, Selmani, Swedberg

Mjällby: Brolin - Eile, Gracia, Kricak - Ståhl, Persson, Rosengren, Gustavsson, Wörts - Löfquist, Moro