JUST NU: MFF tar ledningen - Berget målskytt

Ola Toivonen bänkades mot Kalmar i Malmö FF:s senaste allsvenska match, men hemma mot Elfsborg spelade han från start.

Bara någon minut in i matchen prickade Elfsborg målramen efter en frispark. Nära 1-0 då och ett par minuter efter den chansen för Boråslaget åkte MFF på en tung skadesmäll.

Detta då Anders Christiansen satte sig ner i gräset och mittfältaren haltade sedan av plan. Dansken kunde inte fortsätta spela och ersattes av Erdal Rakip.

Drygt 20 minuter in i matchen tog MFF ledningen. Efter ett långt inkast från Jonas Knudsen nickskarvades bollen och via stolpen hamnade bollen framför fötterna på Jo Inge Berget som från nära håll tryckte in 1-0 för MFF.

Lagens startelvor:

Malmö FF: Johansson – Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen – Larsson, Vagic, Toivonen, Christiansen, Birmancevic – Berget, Colak

Elfsborg: Rönning – Larsson, Väisänen, Okumu, Strand – Ndione, Gojani, Römer – Ondrejka, Frick, Okkels