JUST NU: MFF vilar flera stjärnor - Strandbergs första start sedan augusti

Malmö FF är ute efter en seger för att haka på Häcken och Hammarby i jakten på en Europa-plats. Under torsdagskvällen gästar Örebro på Stadion.

MFF vilar flera av sina viktiga pjäser, bland annat börjar Markus Rosenberg på bänken. In från start kliver Carlos Strandberg, det är hans första start sedan augusti.

Lagens startelvor:

MFF: Dahlin - Vindheim, Brorsson, Nielsen, Safari - Gall, Innocent, Christiansen, Binaku - Strandberg, Antonsson

ÖSK: Jansson - Tranberg, Almebäck, Fabio - Björnkvist, Gerzic, Mårtensson, Granlund - Bertilsson, Igboananike, Rogic

Se matchen i C More Fotboll eller streamat på C More med start 19.00.