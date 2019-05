JUST NU: Molins spräcker nollan mot AFC Eskilstuna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Jo Inge Berget har missat Malmö FF:s senaste matcher på grund av skada. Men mot AFC Eskilstuna spelar norrmannen från start i ett MFF som bland annat saknar Rasmus Bengtsson och Markus Rosenberg.

I AFC spelar Adi Nalic, som är på lån i Eskilstunalaget från MFF, från start.

MFF inledde matchen bäst med stort spelövertag och hade flera halvchanser, men hade svårt att skapa några större farligheter.

Men målet skulle komma.

Sören Rieks tog sig förbi på vänsterkanten och serverade Jo Inge Berget på den bortre stoplen. Berget nickade ner bollen till Guillermo Molins som på en touch tryckte in avslutet vid Ole Söderbergs vänstra stolpe.

Lagens startelvor:

Malmö: Dahlin - Larsson, Innocent, Lewicki, Safari - Berget, Christiansen, Traustason, Rieks - Molins, Antonsson.

AFC Eskilstuna: Söderberg - Michel, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic - Jarl, Nnamani, Ali

Du ser mötet mellan MFF och AFC på C More Live 3 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.