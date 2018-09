JUST NU: Mukiibi stöter in 1-0 till Östersund

I Djurgården kommer Jonathan Ring in istället för Haris Radetinac i en för övrig oförändrad starelva. I Östersund kommer Aly Keita in i mål som en av fyra förändringar jämfört med matchen mot Brommapojkarna senast.

Efter sju minuter fick Djurgården ett farligt firsparksläge. Jonathan Augustinssons frispark gick mot målvaktens hörn och tvingade Aly Keita till en fin räddning.

Några minuter senare dök Ronald Mukiibi upp på bortre ytan på ett fint inlägg och kunde enkelt stöta in 1-0 i fritt läge. Det var Mukiibis första mål på mer än två mål i allsvenskan

- Jag fick lite högre utgångsposition i den här matchen. Jag sa till de ”Sätt mig högre upp så ska jag visa någonting”, säger Mukiibi till C More i havltid.

Djurgårdens Jesper Karlström tycker att det insläppta målet var onödigt, men att Djurgården har möjlighet att vända matchen i andra halvlek

- Det är klart att vi måste ha lite bättre tempo i passningsspelet. Tycker inte att de har skapat något speciellt förutom målet, så att det är upp till oss att steppa upp, säger Karlström i C More.

Startelvor:

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielsson, Une Larsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrbati - Bärkroth, Badji, Ring

Östersund: Keita - Mukiibi, Bergqvist, Sonko Sundberg, Pettersson - Edwards, Amin, Mensiro, Widgren - Islamovic, Aiesh.

Matchen började klockan 17.30 och sänds på C More Live, C More Live 3 och streamas på CMore.se.