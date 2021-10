JUST NU: Norrköping nära kvittering mot Elfsborg

Elfsborg har chansen att gå upp på samma poäng som serieledaren Malmö FF när laget gästar IFK Norrköping i dag, söndag. Inför matchen ligger Boråslaget på andra plats i tabellen, medan Norrköping skuggar precis bakom toppen i allsvenskan.

Elfsborg kom, likt senaste matchen mot Degerfors, till spel utan avstängde Maudo Jarjué. I 24-åringens frånvaro bildade Leo Väisänen och Christopher McVey mittbackspar.

Inför matchen fanns det frågetecken kring Christoffer Nyman och Samuel Adegbenro, som båda dragits med mindre skadebekymmer i veckan. När Norrköpings elva presenterades saknades Nyman, medan Adegbenro fanns med från start.

Elfsborg fick en drömstart på matchen när Rasmus Alm på högerkanten spelade in bollen framför mål till Jeppe Okkels som tryckte in 0-1 i den 13:e minuten. Norrköping replikerade dock bara sex minuter senare när Carl Björk hittade det bortre hörnet med ett klassavslut från straffområdesgränsen till 1-1.

Peking skulle dock inte få jubla särskilt länge de heller, då Johan Larsson hittade in till Per Frick som placerade in 1-2 bara tre minuter efter Björks kvitteringsmål. Tre mål inom loppet av nio minuter i Norrköping, alltså, när publiken bjöds på en minst sagt händelserik inledning.

Hemmaspelarna ropade därefter på straff när Simon Strand delade ut en knuff i ryggen på Jonathan Levi, som föll till marken. Domare Kaspar Sjöberg valde dock att fria.

Strand blev dock utvisad kort därpå när han drog i armen på Abdulrazak Ishaq och fick sitt andra gula kort i matchen efter dryga halvtimmen. Det första gula fick Strand efter att ha rykt ihop med Dino Salihovic kvarten tidigare. På vägen ut mot omklädningsrummet visade Strand sedan sin ilska när han slog ner en av tv-produktionens kameror.

I slutet av första halvlek skapade Norrköping en dubbelchans i kvitteringsjakten. Skyttekungen Samuel Adegbenros nick tvingade först Elfsborg-målvakten Hakon Valdimarsson till en vass räddning, innan islänningen även klarade Alexander Franssons avslut från nära håll. 1-2 var resultatet in i paus.

- Vi börjar jättebra, sedan får vi tyvärr en utvisning och då blir det en annan match. Tyckte vi att det var jobbigt i Degerfors sist så får vi ligga i här i dag igen. Det gäller att bli kompakta och försöka få dem utanför oss. Det kommer bli mycket inlägg och instick, så det gäller att bita i. Orkar vi så kontrar vi, säger Elfsborgs Per Frick till Discovery+ i paus.

Norrköpings Carl Björk:

- Vi ligger under, surt. Vi måste gå ut och höja oss lite i andra tycker jag. Det gäller att fortsätta ha tålamodet och försöka trycka på för att få in kvitteringen tidigt. Vi ska gå för vinsten i dag.

Startelvor:

Norrköping: Jansson - Wahlqvist, Castegren, Agardius - Abdulrazak, Skulason, Fransson, Salihovic, Björk - Levi, Adegbenro.

Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Väisänen, McVey, Strand - Holst, Rømer, Olsson - Alm, Frick, Okkels.