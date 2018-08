Startelvor:

Örebro: Jansson - Loerntzson, Almebäck, Ring - Björnkvist, Mårtensson, Rogic, Granlund - Besara, Igboananike, Omoh.

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Wahlström, Hammar, Andersson - Friberg, Faltsetas - Irandust, Mohammed, Paulinho - Jeremejeff.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.