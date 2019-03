Helsingborgs IF tar emot IFK Norrköping på Olympia. Då inleder Christoffer Nyman på avbytarbänken.

Startelvor:

Helsingborgs IF: Joelsson - Randrup, Granqvist, Holgersson, Eriksson - Abubakari, Farnerud - Moro, Jönsson, Wanderson - Bjarnason.

IFK Norrköping: Pettersson - Lauritsen, Larsen, Castegren - Smith, Haksabanovic, Dagerstål, Fransson, Thorarinsson - Larsson, Holmberg.

Du ser mötet mellan HIF och Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.