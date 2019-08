JUST NU: Ohlsson in i elvan - så startar ÖSK och Blåvitt

IFK Göteborg har chansen att knappa in på toppen i allsvenskan när man gäster Örebro SK.

I förra omgången gjorde Sebastian Ohlsson efterlängtad comeback efter en längre skadefrånvaro. Då hoppade han in i Blåvitts 0-0-möte med IFK Norrköping.

I dag fanns Ohlsson med från start när elvorna i matchen mot Örebro presenterades. Detta gör också att Nzuzi Toko flyttar över till vänster i backlinjen då Victor Wernersson är avstängd.

Lagens startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Granlund, Wright - Rogic, Gerzic, Amin - Larsson, Strandberg, Broberg

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Calisir, Da Graca, Toko - Erlingmark, Yusuf, Eriksson -Abraham, Söder, Charaisjvili

Du ser månadens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.