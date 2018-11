JUST NU: Paulinho avlossar ett bra avslut - Blazevic räddar

Matchen började jämnt och båda lagen hade ganska mycket boll. Dock var Häcken som skapade den första riktigt heta chansen. I den sjunde minuten fick Paulinho bollen en bit utanför straffområdet. Skyttekungen nöp till, men Davor Blazevic räddade.

Kort därefter fick Hammarby frispark långt ut på vänsterkanten. Jiloan Hamad stegade upp till bollen och skickade in den i straffområdet. Där befann sig Björn Paulsen som nickade i ribban.

Lagens statelvor:

Hammarby: Blazevic - Fenger, Paulsen, Fällman, Neto - Barny, Tankovic, Andersen - Hamad, Rodic, Khalili

Häcken: Abrahamsson, Ekpolo, Toivio, Lindgren, Arkivuo, Faltsetas, Friberg, Lundberg, Irandust, Jeremejeff, Paulinho

Du ser söndagens möte mellan Hammarby och Häcken på C More Live 2 och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.