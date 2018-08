Startelvor:

Trelleborg: Johansson - Hörberg, Jönsson, Sudic, Blomqvist, Sarkodie - Andersson, Nilsson, Olsson - Jovanovic - Camara Jönsson.

Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Larsen - Smith, Krogh Gerson, Fransson, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.