Startelvor:

Norrköping: Isak Pettersson, Sebastian Detterman, Lars Krogh Gerson, Andreas Blomqvist, Ian Smith, Alexander Jakobsen, Filip Dagerstål, Isak Bergmann Johannesson, Alfons Sampsted, Simon Skrabb, Pontus Almqvist.

Matchen börjar klockan 17.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.