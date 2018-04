JUST NU: Rasmus Elm från start - så ställer Häcken och Kalmar upp i premiären

Kalmar FF:s landslagsmeriterade mittfältare Rasmus Elm har under en längre tid haft olika typer av skadeproblem, men ha rspelat en hel del under försäsongen och i svenska cupen. I dag kommer han till spel på lagets innermittfält i premiären mot Häcken på bortaplan.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson – Andersson, Lindgren, Ojala, Arkivuo – Friberg, Irandust, Faltsetas – Mohammed, Kamara, Paulinho.

Kalmar: Hägg Johansson - Eriksson, V Elm, Agardius, Akas - Magnusson, R Elm, Herman Hallberg, Romario - Diouf, Fejzullahu.

Se matchen i C More Sport och streamat på C More med start 15.00.