JUST NU: Rieks utökar Malmös ledning mot Häcken

Malmö FF vann premiären mot Hammarby IF samtidigt som BK Häcken förlorade sin premiär mot Halmstads BK. Under söndagen ställdes de på förhand topptippade lagen mot varandra. När startelvorna släpptes stod det klart att Antonio Colak missade matchen för MFF.

Tio minuter in i matchen tog MFF ledningen. Anders Christiansen fick tillbaka bollen efter en hörna och skickade in ett precist inlägg till Anel Ahmedhodizic som från nära håll kunde nicka in 1-0 för MFF.

Efter 20 minuter hittade Jonas Knudsen in med ett fint inlägg som landsmannen Sören Rieks kunde styra in på volley och sätta dit 2-0.

Startelvor:

BK Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Fridriksson - Falsetas, Friberg, Berggren - Traore, Jeremejeff, Heintz

Malmö FF: Johansson - Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen - Rakip, Innocent - Berget, Christiansen, Rieks - Toivonen