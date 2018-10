JUST NU: Robin Nilsson kvitterar för Trelleborg med smart chipp

Göteborg tar emot Trelleborg på hemmaplan. När startelvorna presenterades stod det klart att Tom Amos petas i Göteborgsmålet och att Erik Dahlin ersätter. Amos stod för en rejäl tavla i Blåvitts möte med Hammarby och nu får han alltså inte chansen från start.

I TFF:s mål får däremot Marko Johansson fortsatt förtroende efter hans tavla borta mot Örebro.

Efter två minuter spelade Robin Söder fram Victor Wernersson som spelade in en boll i straffområdet. Där var Sebastian Ohlsson helt fri som liggandes stötte in ledingsmålet i straffområdet.

Trelleborg fick ett gyllene läge att kvittera efter 10 minuter. Dennis Hümmet blev helt fri framför mål på Anton Tidemans felträff och skulle bara raka in kvitteringen, men han missade det öppna målet och sköt istället i ribban.

Efter ungefär en halvtimmes spel hamnade bollen vid Robin Nilssons fötter efter ett inlägg. Med en smart chipp lyfte han bollen förbi Erik Dahlin och kvitterade till 1-1.

Precis innan halvtid ville Trelleborg ha straff, när David Boo Wiklander tog tag i en genomlöpande Felix Hörberg som trillade. Men domaren Patrik Eriksson valde att inte blåsa straff.

- Vi gör för mycket enkla misstag. Det blir mycket böljande spel, så det blir jobbigt, säger IFK:s målskytt Sebastian Ohlsson i halvtid till C More.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlin – Salomonsson, Boo Wiklander, Starfelt, Wernersson – Ohlsson, Oldrup Jensen, Karlsson Lagemyr, Erlingmark, Charaisjvili - Söder

Trelleborg: Johansson – Jönsson, Sudic, Blomqvist, Tideman – Hörberg, Ohlsson, Nilsson, Jovanovic – Hummet, Brorsson

Matchen visas på C More Fotboll, C More Live och streamas på CMore.se med matchstart 16.00.