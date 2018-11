JUST NU: Så startar AIK i guldjakten - Lindkvist in från start

IFK Norrköping slog BP med 1-0 under onsdagskvällen och krympte avståndet upp till AIK i guldstriden till en poäng. Nu har Gnaget chansen att svara, när man ställs mot Östersund på Jämtkraft Arena.

Daniel Sundgren och Sebastian Larsson är avstängda för AIK och Rasmus Lindkvist går in som ersättare för Sundgren. Enoch Kofi Adu är tillbaka efter avstängning och går in i elvan istället för Larsson. Bredvid Henok Goitom på topp är Tarik Elyounoussi tillbaka efter avstängning mot MFF.

ÖFK gör en förändring i målet där Andreas Andersson tar plats mellan stolparna istället för Aly Keita.

Lagens startelvor:

ÖFK: Andersson - Mensiro, Sonko Sundberg, Berqvist, Pettersson - Edwards, Amin, Hopcutt - Aiesh, Islamovic, Fritzson.

AIK: Linnér - Milosevic, Karlsson, Jansson - Lindkvist, Adu, Dimitriadis, Olsson, Rashidi - Elyounoussi, Goitom.

Se matchen i C More Fotboll eller streamat på C More med start 19.00.