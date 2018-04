Lagens startelvor:

Dalkurd: Demircan - Strand, Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Lawan, Amin, Berg - Sugita, Turay, Bnou Marzouk.

Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Gracia, Myrestam, Olsson - Sema, Batanero, Ciercoles, Wilson, Gall - Hallenius.

Se matchen i C More Sport och streamat på C More med start 15.00.