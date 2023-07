JUST NU: Så startar Häcken mot BP

Häcken, som i veckan vann första mötet med i The New Saints i Champions League-kvalet, tar emot BP i allsvenskan. Då väljer tränaren Per-Mathias Høgmo att göra ett par förändringar. Bland annat får Franklin Tebo och Tomas Totland, som fått sparsamt med speltid under säsongen, chansen från start. Spelare som Valgeir Fridriksson och Simon Sandberg inleder på bänken.

Värt att notera i BP är att Wilmer Odefalk, som nyligen värvats tillbaka från Djurgården, gör sin första start sedan återkomsten. Även Liam Jordan gör sin första start i BP-tröjan.

Startelvorna:

Häcken: Abrahamsson - Totland, Tebo, Hovland, Lund - Rygaard, Samuel Gustafson, Simon Gustafson - Sadiq, Trpcevski, Sana.

BP: Sidklev - Calisir, Sögaard, Heggem - Jensen, Odefalk, Leach Holm, Ackermann - Pettersson, Fritzson, Jordan.