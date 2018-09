Lagens startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Dyrestam, V.Elm, Agardius, Akas - Magnusson, R. Elm, Romario, Hallberg - Söderqvist, Diouf.

Dalkurd: Mohlin - Ekblad, De John, Thorbjörnsson, Moenza - Tranberg, Löfkvist - Strand, Awad, Ståhl - Markkanen.

Du ser mötet mellan Kalmar och Dalkurd på C More Live 3 och kan streama mötet via cmore.se.