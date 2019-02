Lagens startelvor:

Sirius: Jonsson - Larson, Björkström, Baban - Faiqi, Razak, Busch Thor, Björnström - Andersson, Haglund, Lindberg

Jeonam Dragonsn: Kommer inom kort.

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:00.