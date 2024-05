JUST NU: Sabovic ger Djurgården ledningen

Djurgårdens IF tog under söndagen emot IF Elfsborg på hemmaplan i allsvenskan, och fick en fin start på drabbningen på Tele2 Arena.

Stockholmslaget hotade tidigt för ett ledningsmål, där forwarden Deniz Hümmet kom till två fina lägen, men utan lycka framför mål. Elfsborg kontrade samtidigt också ett par gånger, men var inte effektivt till 0-0 i halvtid.

- Vi kontrollerade det rätt bra, men vi får var lite noggrannare med balansen, då de fick några kontringar. Annars höll vi i bollen, och borde samtidigt komma till lite fler chanser, sa Dif-mittfältaren Lucas Bergvall till Discovery+ i paus.



Elfsborgs Sebastian Holmén:- Det kändes som att de kunde jogga ner oss. Vi hittade inte riktigt några ”triggers” i pressen som vi brukar, så när vi väl vann boll var det nere vid vårt straffområde, och sedan var det slarvigt därifrån, sa han i sändningen.

I början av andra halvlek kom matchens första mål, då Djurgården fick utdelning. Mittfältaren Besard Sabovic fick till ett fint avslut och fick därmed fira 1-0. Lite senare var även Hümmet nära med ett långskott, men prickade ribban.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Tenho, Une Larsson, Dahl - Leach Holm, Sabovic - Fallenius, Bergvall Gulliksen - Hümmet.

Elfsborg: Bundgaard - Boman, Holmén, Henriksson, Hult - Ouma, Baidoo, Baldursson - Hedlund, Krasniqi, Zeneli.