JUST NU: Salétros från start - här är elvorna

Senast föll AIK borta mot IFK Göteborg och i lördagens möte med AFC gör tränaren Rikard Norling flera förändringar. Sebastian Larsson är tillbaka från avstängning och dessutom går Anton Salétros och Panos Dimitriadis in i elvan mot AFC.

Lagens startelvor:

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Salétros -Goitom, Obasi

AFC Eskilstuna: Söderberg - Hodzic, Björkman, Leon, Loeper, Jarl, Camara, Nalic, Nnamani, Avdic, Bobko

Du ser mötet mellan AIK och AFC Eskilstuna på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:30.