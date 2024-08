JUST NU: Salétros slår till med frisparksmål

Hammarby IF

AIK slog senast Djurgårdens IF i ett Stockholmsderby och tog under söndagen emot IF Brommapojkarna i ett nytt derby på Strawberry Arena. AIK jagade lagets fjärde raka seger med hopp om att lyfta flera placeringar i tabellen, medan BP kom från två raka matcher utan vinst i allsvenskan.

AIK fick den här eftermiddagen klara sig utan Kristoffer Nordfeldt och Dino Besirovic, som utgick skadade i derbyt, och i stället startade Ismael Diawara och Bersant Celina.

AIK åkte på en mardrömsstart, då BP tog ledningen tidigt i Solna. Alex Timossi Andersson tog sig i elfte minuten in i straffområdet, och nickade in kulan i nät till 1-0. Däremot dröjde det inte länge förrän det var kvitterat. I 34:e minuten slog Ioannis Pittas åter till på sin hemmaplan, och fick fira 1-1. Anton Salétros ville senare inte vara sämre, och stod för ett läckert frisparksmål till 2-1.

Startelvor:

AIK: Diawara - Modesto, Thychosen, Papagiannopoulos, Tiedemann Hansen, Edh - Celina, Fanne Dabo, Salétros - Ayari, Pittas.

IF Brommapojkarna: Mrozek - Jensen, Calisir, Abrahamsson, Christensen - Timossi Andersson, Fritzson, Odefalk, Jakobsen - Vasic, Irandust.