JUST NU: Sema börjar på bänken - så startar Sundsvall och ÖSK

Gif Sundsvalls nyförvärv Maic Sema blev sent klar för spel i den allsvenska premiären mot hans tidigare klubb Örebro på Idrottsparken. Han inleder dock matchen på bänken.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Eskelinen - Moros Gracia, Ciercoles, Myrestam - Tamimi, Batanero, Wilson, Olsson - Omeje, Hallenius, Gall.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike - Björnkvist, Besara, Gerzic, Mårtensson, Rogic - Sköld, Igboananike.

Se matchen i C More Live och streamat på C More med matchstart 17.30.