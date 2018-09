JUST NU: Sema med i elvan efter skada - så startar BP och Sundsvall

Sundsvall-yttern Maic Sema klev senast av skadad mot Örebro, men var i veckan tillbaka i träning igen och spelar i kväll från start mot BP på bortaplan i allsvenskan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Björkén, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg-Magnusson, Gustafsson, Brandeborn - Omondi, Finnbogason, Hellquist.

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Ciercoles, Myrestam - Tamimi, Batanero, Björkander, Olsson - Sema, Hallenius, Berg.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.