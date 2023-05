JUST NU: Sirius-kaptenens raseri: "Fruktansvärt jävla dåligt"

Mjällby AIF hade inte gjort mål på fyra raka matcher i allsvenskan inför hemmamötet med IK Sirius under söndagen. En trend man dock bröt på Strandvallen - och det med råge.

I 29:e minuten vek Hampus Johansson in från sin högerkant, dribblade sig läckert in i straffområdet innan han placerade in 1-0 vid bortre stolpen. En stund senare utökade Ivan Kričak ledningen efter att mittbacken nått högst på en inläggsfrispark.

Det stannade inte där för Maif. Precis innan halvtidsvilan nickade nämligen Colin Rösler in 3-0 efter att Sirius-försvaret misslyckats att rensa undan bollen i samband med en tilltrasslig situation i eget straffområdet.

Lagkapten Marcus Mathisen var rasande över gästernas insats i paus.

- Det är så fruktansvärt jävla dåligt. Vi har förberett oss en vecka på att de ska kriga, slå långa bollar, fasta (situationer) - fan vet jag. Jag tror att vi torskar alla dueller och jag vetifan vad vi gör på fasta. Vi är inte där helt enkelt, sa Sirius-backen i Discovery+.

- Vi rasar ihop totalt (efter första målet). Det ska inte hända på det sättet. Vi får inte låta ett mål påverka oss på det sättet, vi måste fortsätta spela.

Gladare miner var det i hemmalaget.

- Perfekt halvlek. 3-0-ledning och vi pushar på, nu ska vi försöka göra fler mål i andra halvlek, sa Colin Rösler.

Startelvor:

Mjällby AIF: Törnqvist - Eile, Rösler, Kricak - H. Johansson, Brorsson, Gustavsson, Rosengren, Persson - Fenger, Moro.

IK Sirius: Tånnander - Bjarnason, Voelkerling Persson, Mathisen, Widgren - Heier, Roche, Stensson - Alsanati, Kaastrup, Persson.